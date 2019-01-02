"Новогоднему Тарзану" из Борисполя грозит до трех лет тюрьмы - полиция
16:39, 02 января 2019Общество
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В полиции отметили, что нарушитель ранее уже был судим за тяжкие преступления.
Полиция задержала мужчину, который забрался на главную новогоднюю елку Борисполя / фото facebook.com/odesapolice
Мужчине, который в новогоднюю ночь забрался на главную елку города Борисполь, грозит до трех лет тюрьмы.
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Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, по данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Минимальная санкция статьи предусматривает немалый штраф.
"Правоохранители выяснили, что "новогоднему Тарзану" 32 года. Ранее он неоднократно был судим за тяжкие преступления", - отметили в полиции.
Как сообщал УНИАН, ночью 1 января пьяный мужчина забрался на главную новогоднюю елку города Борисполь. Нарушитель не удержался и упал с дерева, повредив праздничную иллюминацию и елочные украшения.
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