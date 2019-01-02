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"Новогоднему Тарзану" из Борисполя грозит до трех лет тюрьмы - полиция

16:39, 02 января 2019
Общество
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Полиция задержала мужчину, который забрался на главную новогоднюю елку Борисполя / фото facebook.com/odesapolice

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Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, по данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Минимальная санкция статьи предусматривает немалый штраф.

"Правоохранители выяснили, что "новогоднему Тарзану" 32 года. Ранее он неоднократно был судим за тяжкие преступления", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, ночью 1 января пьяный мужчина забрался на главную новогоднюю елку города Борисполь. Нарушитель не удержался и упал с дерева, повредив праздничную иллюминацию и елочные украшения.

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Теги: #полиция#елка#Борисполь