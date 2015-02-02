Раде предлагают лишать лицензий телеканалы, 50% акций которых контролирует страна-агрессор

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин подал на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, который предлагает запрещать деятельность телерадиоорганизаций только тогда, когда 50 и больше процентов голосов в высшем органе управления контролируются прямо или опосредовано лицом-резидентом страны-агрессора.

Соответствующий законопроект №1768-1 зарегистрирован 31 января в аппарате ВР.

В соответствии с проектом, предлагается запрещать деятельность телерадиоорганизаций только тогда, когда 50 и больше процентов голосов в высшем органе управления контролируются прямо или опосредовано лицом-резидентом страны-агрессора.

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Документ предусматривает запрет на создание и деятельность телерадиокомпаний, в которых 50 и больше процентов голосов в высшем органе управления контролируются прямо или опосредовано лицом-резидентом страны-агрессора (оккупанта).

«В условиях вооруженной агрессии Российской Федерации одним из способов защиты государства Украины от «информационной войны» должен стать контроль над телерадиоорганизациями. Контроль над учредителем (соучредителем), владельцем (совладельцем) телерадиоорганизации предполагает непосредственное или через связанных лиц владения долями (паями, акциями), обеспечивающее достижение 50 и больше процентов голосов в высшем органе юридического лица, которое является учредителем (соучредителем), владельцем (совладельцем) телерадиоорганизации (абзац 17 статьи 1 Закона Украины от 21.12.1993 №3759-XII «О телевидении и радиовещании»). Учитывая, что влияние на деятельность телерадиоорганизаций, в частности, информационную политику вещания (телерадиовещание), может быть реализовано лишь участниками (владельцами), которые владеют 50 и больше процентов голосов в высшем органе юридического лица, видится необходимым ограничить участие прямо или опосредовано лицами – резидентами государства – оккупанта (государства - агрессора)», - говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщал УНИАН, в ВР также зарегистрирован законопроект №1768 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (об участии иностранных лиц в телерадиоорганизациях)», внесенный народными депутатами, членами фракции «Народный фронт», которые предлагают запретить участие резидентов государства-агрессора или государства-оккупанта в уставном капитале отечественных медиакомпаний с целью защиты информационного суверенитета Украины.

Также сообщалось, что парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной политики предлагает разработать рекомендации для телеканалов по ограничению трансляции исходя из национальной безопасности.