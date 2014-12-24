В Раде хотят разработать рекомендации телеканалам об ограничениях в трансляции

Во время заседания комитета его председатель Виктория Сюмар подчеркнула, что необходимо провести совместное заседание комитета и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания относительно правового поля в этом вопросе, а также выйти на определенные рекомендации телеканалам.

Читайте такжеТелеканалы не собираются отказываться от российских сериалов

"Чтобы было представление, что допустимо с точки зрения национальной безопасности, а что недопустимо", - сказала она, добавив, что это будет иметь рекомендательный характер, но таким образом каналы получат определенные ориентиры.

"У нас нет даже определения в законодательстве такого понятия как информационная война, которая против Украины, очевидно, ведется", - сказала депутат.

Так, отметила она, прежде чем вносить какие-либо изменения по этому вопросу в законодательство, необходимо выработать рекомендации на основе опыта других стран, чтобы телеканалы могли к этому прислушаться.

Она считает, что необходимо наладить сотрудничество с украинскими телеканалами, которые понимают нынешнюю ситуацию, и договариваться с ними о действии рекомендаций, которые совместно могут разработать эксперты, комитет и Нацсовет.