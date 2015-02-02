Опубликовано видео с раненым Семенченко в "скорой"

Сегодня, 2 февраля, народный депутат Украины Борис Филатов выложил видео с раненым нардепом, комбатом "Донбасса" Семеном Семенченко, передает ТСН.ua.

Раненый Семенченко лежит в карете скорой помощи и пытается смеяться над шуткой Филатова, который вспомнил известную фразу из кинофильма "Бриллиантовая рука" - "Сеня, береги руку!".

Семенченко отметил, что ему нельзя смеяться.

Раненого нардепа скорая привезла в Днепропетровск.

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Ранее сообщалось, что Семен Семенчеко попал в засаду боевиков, а затем в ДТП.