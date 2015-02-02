Опубликовано видео с раненым Семенченко в "скорой"

14:39, 02 февраля 2015
Общество
10323 0

В сети появилось видео с раненым нардепом Семенченко, который лежит в карете скорой помощи и пытается не смеяться над шутками коллеги.

скріншот

Сегодня, 2 февраля, народный депутат Украины Борис Филатов выложил видео с раненым нардепом, комбатом "Донбасса" Семеном Семенченко, передает ТСН.ua.

Раненый Семенченко лежит в карете скорой помощи и пытается смеяться над шуткой Филатова, который вспомнил известную фразу из кинофильма "Бриллиантовая рука" - "Сеня, береги руку!".

Семенченко отметил, что ему нельзя смеяться.

Сообщение by Borys Filatov.

Раненого нардепа скорая привезла в Днепропетровск.

Читайте такжеУ Семенченко переломы и пробито легкое, но состояние стабильное - Филатов

Ранее сообщалось, что Семен Семенчеко попал в засаду боевиков, а затем в ДТП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter