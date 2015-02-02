Опубликовано видео с раненым Семенченко в "скорой"
14:39, 02 февраля 2015Общество
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В сети появилось видео с раненым нардепом Семенченко, который лежит в карете скорой помощи и пытается не смеяться над шутками коллеги.
Опубликовано видео с раненым Семенченко в "скорой" / скриншот
Сегодня, 2 февраля, народный депутат Украины Борис Филатов выложил видео с раненым нардепом, комбатом "Донбасса" Семеном Семенченко, передает ТСН.ua.
Раненый Семенченко лежит в карете скорой помощи и пытается смеяться над шуткой Филатова, который вспомнил известную фразу из кинофильма "Бриллиантовая рука" - "Сеня, береги руку!".
Семенченко отметил, что ему нельзя смеяться.
Раненого нардепа скорая привезла в Днепропетровск.
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Ранее сообщалось, что Семен Семенчеко попал в засаду боевиков, а затем в ДТП.
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