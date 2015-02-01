Машина Семенченко попала в засаду, сейчас он в больнице – Геращенко

Об этом в Facebook написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Был у Семена в больнице. Ранения средней тяжести. Получил его по дороге из Чернухино в Дебальцево, где его машина уже второй раз за два дня попадает в засаду. Первый раз был вчера по пути из Дебальцево в Углегорск, где колонна ВСУ и отряд Нацгвардии попали в засаду. Семен сравнительно легко отделался - сломанные ребра и их осколками пробило левое легкое. Плюс контузия", - написал он.

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Также, по словам Геращенко, погибло двое парней, которые были с ним в одной машине.

Ранее нардеп Борис Филатов писал, что у Семенченко контузия, переломы и пробито легкое.