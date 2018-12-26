Психолог дала совет, как решить вопрос сдачи денег в школе и избежать травли детей

Эксперт отметила, что не у каждой семьи сегодня есть возможность выделять на школьные праздники большие суммы.

Накануне Нового года родителям стоит заранее обсудить вопрос сдачи денег на школьные мероприятия.

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Это позволит не допустить повторения скандальной истории харьковской травли ребенка учительницей. Об этом рассказала психолог Наталья Шестак, передает «Обозреватель».

Она подчеркнула, что в сегодняшнее непростое время не у каждой семьи есть возможность выделять на школьные праздники большие суммы.

"Были времена, когда была стабильность и мы как-то понимали, кто может себе позволить. Сейчас у нас нет такого понимания. Поэтому обсуждение этой суммы заранее приведет к знанию, кто как живет. Это будет дополнительная полезная информация для преподавателей", – уточнила Шестак.

Психолог также добавила, что подобные обсуждения не должны проходить за три дня до праздника. Такие вопросы нужно решать как минимум за месяц.