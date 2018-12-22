СБУ за год заблокировала 300 пророссийских веб-ресурсов

Также в текущем году в рамках уголовных дел в отношении владельцев и администраторов сообществ в соцсетях антиукраинского направления 23 лицам было сообщено о подозрении, а суды вынесли 15 обвинительных приговоров.

В течение 2018 года Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ заблокирован доступ к более чем 300 веб-ресурсам, которые использовались РФ в гибридной войне против Украины, а также международными преступными группировками для распространения деструктивного информационного контента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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Также следственными подразделениями СБУ осуществляются досудебные расследования 83 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов сообществ в соцсетях антиукраинского направления, которые сознательно распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, массовым беспорядкам и других противоправным действиям.

В текущем году в рамках этих уголовных дел 23 лицам было сообщено о подозрении, а суды вынесли 15 обвинительных приговоров.

В течение 2018 года особое внимание уделено профилактике правонарушений в информационной сфере. В частности, приняты меры превентивного воздействия к 220 администраторам интернет-сообществ, которые распространяли в сети материалы деструктивного содержания на аудиторию более 10 млн пользователей.