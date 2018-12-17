Подразделения кибербезопасности ВСУ перешли на боевой режим работы

В Генштабе подчеркивают, что основным направлением деятельности подразделений кибербезопасности является защита информационно-телекоммуникационных систем ВСУ от внешних и внутренних угроз.

Подразделения кибернетической безопасности Вооруженных сил Украины перешли на боевой режим работы.

Об этом на брифинге заявил начальник Войск связи ВСУ - начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко, сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"В общей системе кибербезопасности государства Вооруженные силы Украины занимают одно из ведущих мест. Соответствующими подразделениями была налажена полная совместимость и взаимодействие с субъектами обеспечения кибербезопасности в Украине. С объявлением на территории 10 областей Украины правового режима военного положения это сотрудничество только углубилась. Подразделения ВСУ, ответственные за кибербезопасность, перешли на боевой режим работы ", - отметил Рапко.

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По его словам, основным направлением деятельности подразделений кибербезопасности является защита информационно-телекоммуникационных систем ВСУ от внешних и внутренних угроз.

Рапко также добавил, что с 2014 года зафиксировано интенсивное увеличение количества кибератак различной степени сложности, направленных на нарушение функционирования системы управления и связи ВСУ.

Он отметил, что подразделениями кибербезопасности выработаны четкие алгоритмы реагирования на различные случаи кибернетических угроз или атак, как правило, это DDoS атаки на системы и распространение вредоносных программ. Например, добавил Рапко, одним из устройств кибернетической безопасности были зафиксированы атаки на сайт Министерства обороны Украины - более 6000 обращений на сайт в секунду. "По своей географии больше атак происходит из России, но также могут использоваться площадки союзных нам стран для проведения кибератаки, что затрудняет окончательную идентификацию", - отметил генерал-майор.