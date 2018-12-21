В СБУ назвали одну из основных версий убийства активистки Гандзюк

Правоохранители отрабатывают версию убийства Гандзюк из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса в Херсонской области.

Правоохранительные органы отрабатывают версию, что нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк, вследствие которого она умерла, было осуществлено в связи с ее позицией по поводу незаконной вырубки леса в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины в Facebook.

"Правоохранителями, в частности, отрабатывается одна из следственных версий относительно совершения преступления над потерпевшей в связи с ее активной гражданской позицией по поводу незаконной вырубки леса на территории Херсонщины и разоблачения причастных к этой преступной схеме должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления Херсонской области", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что на территории Голопристанского, Алешковского и других районов Херсонской области при содействии должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления осуществляется незаконная вырубка лесов и зеленых насаждений с целью продажи древесины и получения противоправной прибыли.

По данным следствия, факты массовой вырубки лесов маскируются под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев для дальнейшей легализации и перепродажи.

В настоящее время семи фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета, активистки Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в местную больницу. Позже ее перевезли на лечение в Киевский городской ожоговый центр.

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Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

4 ноября Гандзюк умерла.

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Сам Паламарчук назвал «бредом» обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку. Он также заявил, что уволил Павловского.

12 ноября суд до 3 декабря арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

3 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков убийства Гандзюк. 4 декабря Луценко сообщил, что по делу Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, сбежавшему из Украины в тот день, когда начались задержания по делу активистки.