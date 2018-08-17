В Лукьяновском СИЗО сменили руководителя

Новым начальником Лукьяновского СИЗО стал руководитель Бориспольской колонии Руслан Ромашков.

Новым начальником Киевского следственного изолятора, более известного как Лукьяновское СИЗО, стал Руслан Ромашков, руководитель Бориспольской исправительной колонии №119.

Об этом заявил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышова Юрий Маслак в эфире «112 Украина».

«Сейчас происходит представление нового руководителя. Это будет Руслан Ромашков, ранее он занимал должность начальника 119-й колонии», - заявил Маслак.

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Остальной состав обновленного руководства изолятора объявят на следующей неделе.

«Что касается старого руководства Лукьяновского СИЗО, сегодня заявление на увольнение написал начальник СИЗО. Также будет изменен весь руководящий состав: заместитель начальника по вопросам режимной работы, первый заместитель начальника, заместитель начальника по оперативной работе, заместитель начальника по воспитательной работе. Все эти должности будут занимать другие люди. Думаю, это вопрос следующей недели», - сообщил Маслак.

Связь увольнений с бунтом «торнадовцев» пока не комментируют.

«Военная прокуратура проводит расследование, все зафиксировано, и мы провели свое служебное расследование. И все факты, о которых заявлял военный прокурор Анатолий Матиос, были найдены. Мы никого не будем покрывать: увольнение или заявление на увольнение не освобождает лицо от ответственности. Если человек был виновным или допустил какое-то нарушение, он будет нести ответственность», - подчеркнул представитель Минюста.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа в Лукьяновском СИЗО группа заключенных, экс-бойцы расформированной роты «Торнадо», оказали сопротивление при попытке правоохранителей провести обыски в камере. Заключенные имели при себе холодное оружие, угрожали правоохранителям физической расправой и убийством, бросали самодельные взрывные устройства. В результате старший лейтенант внутренней службы получил травмы.

Полиция открыла уголовное производство по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

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В прокуратуре открыли уголовное производство против экс-сотрудников роты «Торнадо» по ч.1 ст.129 (угроза убийством), ч.2 ст.189 (вымогательство) и ч.1 ст.14, ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

15 августа у омбудсмена заявили о выявленных в Лукьяновском СИЗО многочисленные факты ненадлежащего обращения с заключенными. Как сообщила пресс-служба офиса омбудсмена, выявленные нарушения свидетельствуют о жестоком или унижающем достоинство обращении персоналом учреждения с заключенными и может быть расценено как пытки.

Ранее Лукьяновское СИЗО возглавлял Валерий Бунак.