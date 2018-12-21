В Херсоне чиновник с бранью повалил на пол пенсионеров, которые пришли к нему на прием (видео)

Старики приходили, чтобы пожаловаться на застройку.

В Херсоне руководитель городского управления по вопросам архитектурного контроля так толкнул посетителей, что они попадали на пол.

И все это под аккомпанемент ненормативной лексики, сообщается в сюжете ТСН.

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Как чиновник раздает посетителям пинки, сняли местные активисты. Делегация горожан пришла к чиновнику просить остановить незаконное строительство: в кабинет зашли преимущественно люди пожилого возраста. Старики жаловались, что из-за строительных работ разрушается их дом. Руководитель управления выслушал их буквально несколько минут, обещал разобраться и сразу предложил выйти.

Уже в дверях толкнул стариков, бабушка и дедушка упали на пол. Чтобы успокоить чиновника, другие посетители скрутили ему руки и вызвали полицию.