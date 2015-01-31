Двенадцатый российский «гумконвой» проходит через границу с Украиной

Автоколонна МЧС России прибыла на украинско-российскую границу, где началось таможенное оформление грузов, заявляют в пресс-службе МЧС РФ.

"Гуманитарный конвой МЧС России разделился на две колонны, одна из них находится на пограничном пункте пропуска Донецк, другая - на пункте пропуска Матвеев Курган. В каждой из них более 80 автомобилей, сейчас началось их таможенное оформление", - цитируют российские СМИ представителя российского ведомства, пишет ВВС Украина.

После осмотра грузовики отправятся в Донецк и Луганск.

По сообщениям, в состав автоколонны входят более 170 машин, которые везут 1,5 тысячи тонн груза. В России утверждают, что в грузовиках - продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и строительные материалы.

Накануне в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что любая гуманитарная помощь должна поступать в Украину исключительно по согласованию с правительством и в соответствии с украинскими законами.

"МИД Украины неоднократно обращало внимание российской стороны на то, что предыдущие "гуманитарные грузы" перемещались на территорию Украины с грубым нарушением", - сказано в сообщении.

В министерстве также возложили ответственность за безопасность груза на Россию и боевиков.

Ранее спикер МИД Украины Евгений Перебийнис также заявлял, что если Россия направит очередной гумконвой без согласования с Украиной и Красным Крестом, то пересечение границы этим конвоем будет расцениваться украинской стороной как "акт агрессии".

Это уже 12-я колонна, которую Россия направляет на восток Украины. Последний так называемый гуманитарный конвой заехал в страну в начале января.

Как сообщал УНИАН, 27 января колонна российских грузовиков с так называемой "гуманитарной помощью" для Донецкой и Луганской областей отправилась из Подмосковья.

В штабе АТО не исключают, что боевики могут обстрелять 12-й российский гуманитарный конвой» с целью спровоцировать повод для широкомасштабного вторжения в Украину войск РФ.