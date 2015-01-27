Боевики могут обстрелять "гумконвой" РФ, чтобы дать повод для широкомасштабного вторжения в Украину - штаб АТО

В штабе проведения антитеррористической операции не исключают, что боевики могут обстрелять 12-й российский «гуманитарный конвой» с целью спровоцировать повод для широкомасштабного вторжения в Украину войск РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

«Согласно оперативной информации, террористические группировки ДНР и ЛНР могут прибегнуть к провокациям путем нападения на очередной российский так называемый «гуманитарный конвой», обвинив в этом украинскую сторону. По замыслу противника, это должно стать основанием для открытого ввода воинских подразделений РФ на территорию нашего государства», - сказал Лысенко.

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Он отметил, что российская сторона традиционно не направляла никаких официальных документов о прохождении конвоя. Кроме того, Международный комитет Красного Креста не будет принимать участия в сопровождении и осмотре так называемой «гуманитарной помощи», добавил пресс-офицер АТО.

По словам Лысенко, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов обратилось в Россию с просьбой предоставить информацию о содержании этого «гуманитарного конвоя» и всех предыдущих с августа 2014 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия направила в Донбасс очередной «гуманитарный конвой». Колонна российских грузовиков с так называемой «гуманитарной помощью» для Донецкой и Луганской областей отправилась утром в Ростовскую область, откуда затем отравится в Донбасс.