12-й так называемый «гумконвой» от РФ отправился на Донбасс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На протяжении суток попытки штурмов и многочисленные обстрелы боевиками позиций сил АТО продолжались. На возможность очередной эскалации вооруженного противостояния указывают факты прибытия с территории РФ грузов оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, а также ожидаемый очередной российский так называемый «гуманитарный» конвой, который уже отправился на Донбасс», - отметил он.

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«На всех направлениях зоны АТО террористы неоднократно обстреливали позиции сил АТО с использованием артиллерии, минометов, гранатометов, танков и реактивных установок «Град», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 27 января колонна российских грузовиков с так называемой "гуманитарной помощью" для Донецкой и Луганской областей отправилась из Подмосковья.

В штабе АТО не исключают, что боевики могут обстрелять 12-й российский "гуманитарный конвой» с целью спровоцировать повод для широкомасштабного вторжения в Украину войск РФ.