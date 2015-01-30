На Донбассе из-за артиллерийских обстрелов боевиков погибли 7 мирных жителей, 10 -ранены

В Донецкой области за минувшие сутки погибли 7 мирных жителей, 10 получили ранения.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, «большинство из них стали жертвами артударов боевиков на г. Дебальцево, г. Углегорск и прилегающие населенные пункты».

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По данным милиции, в Дебальцево возле дома по ул. Комсомольской правоохранители обнаружили тела молодой супружеской пары - 29-летний мужчина и 24-летняя женщина погибли во время обстрела города боевиками. Кроме того, двое мужчин были смертельно травмированы в районе центрального рынка г. Углегорск. Местные жители, 1972 и 1978 г.р., погибли от осколочных ранений.

Также в больнице в результате тяжелой травмы ног умер 68-летний пенсионер, житель с.Коммуна Артемовского района, получивший смертельные ранения во время артобстрела села боевиками.

Среди раненых, которые с телесными повреждениями различной тяжести доставлены в лечебные учреждения, - 5 женщин и 5 мужчин.

Как подчеркивается в сообщении, по всем фактам гибели мирных жителей Донетчины от артударов возбуждены уголовные дела.