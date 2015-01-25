Из-за постоянных обстрелов боевиками Дебальцево гибнут мирные жители, в городе нет света и отопления

В городе Дебальцево в результате постоянных обстрелов в течение последних дней среди местных жителей есть погибшие и раненые, разрушено и повреждено около 60 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, в городе ограничено движение транспорта, полностью отсутствует электро- и теплоснабжение. "Также вчера в Станице Луганской во время артиллерийского обстрела погибла супружеская пара", - сообщил Лысенко.