Из-за постоянных обстрелов боевиками Дебальцево гибнут мирные жители, в городе нет света и отопления
16:20, 25 января 2015Война
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В Дебальцево полностью отсутствует электро- и теплоснабжение.
REUTERS
В городе Дебальцево в результате постоянных обстрелов в течение последних дней среди местных жителей есть погибшие и раненые, разрушено и повреждено около 60 жилых домов и объектов инфраструктуры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
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По его словам, в городе ограничено движение транспорта, полностью отсутствует электро- и теплоснабжение. "Также вчера в Станице Луганской во время артиллерийского обстрела погибла супружеская пара", - сообщил Лысенко.
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