Не всех мобилизованных граждан отправят в зону АТО - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник отдела военно-социальной работы социально-психологического управления Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Украины полковник Виталий Голота.

"У нас есть воинские части, которые подлежат мобилизационному развертыванию, однако они дислоцированы вне пределов (зоны АТО - УНИАН). Такие части есть в Одесской области, в Хмельницкой. В таких частях находятся 200-400 мобилизованных. Они выполняют задачи по охране, обороне объектов, восстанавливают технику, служат в подразделениях ПВО", - отметил Голота.

В свою очередь в.и.о. начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Украины Александр Голоднюк прибавил, что мобилизованные граждане направляются в зону АТО только после обучения.

Читайте такжеРоссия пытается сорвать мобилизацию: украинцам, в том числе призывникам, продлили срок пребывания"Сначала они проходят обучение в учебных центрах и вузах, потом - одиночная подготовка, формирование подразделений, боевое слаживание. И потом, в соответствии с планами, определенные подразделения и воинские части идут на замену в зону АТО, остальные - на прикрытие участков госграницы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, первая волна нынешней мобилизации в ряды ВСУ началась 20 января и продлится 90 дней.

Сегодня президент Петр Порошенко сообщил, что с 20 января гражданам вручено 73 тыс. повесток, за неделю добровольцами записались на службу более 2,5 тыс. патриотов.

В целом мобилизация в 2015 году будет проходить в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап - с июня и также продлится 60 дней.

В течение этого года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.