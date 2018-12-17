Во Львове демонтируют 30-метровую стелу монумента славы (фото)
15:47, 17 декабря 2018Общество
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Отдельные элементы памятника предлагают передать во львовский музей "Территория террора".
Демонтировать сразу всю стелу Монумента славы не удастся из-за ее сложной конструкции / УП
Во Львове начали демонтировать 30-метровую стелу на монументе славы советским воинам.
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Как сообщает zaxid.net, это обойдется городскому бюджету в 295,8 тысячи гривен (более 10 тысяч долларов).
Демонтировать сразу всю аварийную стелу монумента не удастся из-за ее сложной конструкции, поэтому ее постепенно разрушат. Завершить работы должны до конца года.
Отдельные элементы памятника предлагают передать во львовский музей "Территория террора". Монумент боевой славы Советских Вооруженных сил открыли в 1970 году.
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