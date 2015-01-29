Действия россиянки, которую обвиняют в госизмене, не являются преступлением – адвокат

Об этом сообщают РИА Новости.

"Предположение не является преступлением, кому бы оно не было высказано. Ее мнение не могло нанести интересам РФ никакой вред. Точной информацией она не обладала, объективных данных у нее быть не могло, за что же тогда к ответственности привлекать?", — удивился защитник.

По его словам, в различные учреждения и структуры поступают тысячи звонков.

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"Женщина могла насмотреться выпусков новостей, что-то услышать, где-то додумать, расстроиться — вот и позвонила. Но что же теперь, всех звонящих, которые делятся своими предположениями, сажать?", — продолжил Жеребенков.

Лефортовский суд Москвы 22 января арестовал до 19 марта Светлану Давыдову, подозреваемую в госизмене. По данным издания "Коммерсант", задержанная в апреле 2014 года позвонила в посольство Украины и сообщила, что воинская часть рядом с ее домом опустела. Кроме того, она предположила, что солдаты могли быть направлены в Донецк.