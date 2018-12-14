Под Ичней начали утилизацию боеприпасов

Сегодня пиротехники обезвредили более 100 кг боеприпасов. Планируется, что работы по утилизации боеприпасов будут проводиться до конца года.

На Черниговщине сегодня начались работы по утилизации боеприпасов на 6-м военном арсенале Министерства обороны вблизи Ични.

Об этом сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации Сергей Болдырев.

По его словам, военные выкопали ров, засыпали боеприпасы землей и взорвали их.

«Место обезвреживания боеприпасов находится в крайней точке технической территории арсенала, мы находились за километр от него и взрывов практически не слышали. Всего сегодня пиротехники обезвредили более 100 кг боеприпасов», - уточнил Болдырев.

Он также подчеркнул, что жители Ични тоже взрывов не должны слышать, хотя людей заранее проинформировали о работах по утилизации боеприпасов.

Читайте такжеПричиной взрывов на арсенале вблизи Ични является диверсия - прокурор

Как отметил председатель Совета обороны Черниговской области, председатель ОГА Александр Мисник, в этой работе приоритетом является безопасность местных жителей и военнослужащих.

«Поэтому Совет обороны совместно с военными сошлись на решении по обезвреживанию боеприпасов непосредственно на территории военного арсенала, ведь транспортировать их в другое место – подальше от Ични – значило бы подвергать опасности, как жителей окрестных деревень, так и военных. Военные сделали дело настолько профессионально, что взрывов не было слышно», - отметил Мисник.

Предварительно планируется, что работы по утилизации боеприпасов будут проводиться до конца года.

Всего с начала работ по расчистке территории чрезвычайной ситуации изъято более 100 тыс. боеприпасов, пиротехники уже очистили почти 80 тыс. га территории, осталось меньше 1 га. К выполнению работ привлечены сводный пиротехнический отряд ГСЧС Украины (92 человека личного состава, 29 единиц техники).

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. С близлежащих территорий было эвакуировано более 12,5 тыс. человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

По факту взрывов на арсенале открыты два уголовных производства – по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) УК Украины.

24 октября было объявлено о полной ликвидации пожара на военных складах, восстановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта, открыто воздушное пространство.

Для преодоления последствий взрывов на военном арсенале правительство выделило 100 млн грн.