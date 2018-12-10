Сборная красавица высотой 30 метров: в Киеве установили главную елку Украины (фото)

Сейчас на Софийской площади монтируют объекты городка Северного сияния, который планируют официально открыть 19 декабря в 17:00.

На Софийской площади в Киеве установили главную елку страны.

Как сообщил основатель проекта «Folk Ukraine» Игорь Добруцкий, в этом году елка не целостная, а сборная, высотой около 30 метров. На каркас закрепили около 600 веток, которые привезли из Ивано-Франковска и Хмельницкого. Стоимость елки составляет 2,7 миллиона гривен. «Все за средства ОО «Столичные инициативы» (небюджетная организация, инициатор программы новогодних мероприятий на Софийской и Контрактовой площадях - УНИАН) и неравнодушных людей», - отметил Добруцкий.

Сейчас на Софийской площади монтируют объекты городка Северного сияния, который планируют официально открыть 19 декабря в 17:00 (засвечивание елки в 19:00).

Добруцкий сообщил, что стоимость елки, установленной 6 декабря на другой главной локации празднования Нового года - на Контрактовой площади, составляет ориентировочно 550 тысяч гривен. Ее также приобрели за средства общественной организации. Официальное открытие новогоднего городка на Контрактовой состоится 15 декабря в 16:00.

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Как сообщает проект «Folk Ukraine», праздничные новогодние мероприятия начнутся на Контрактовой площади торжественным парадом и приездом Святого Николая в городок. Участники парада пройдут по улице Сагайдачного и вместе со Святым Николаем официально откроют новогоднее-рождественский городок на Контрактовой площади.

Елка на Контрактовой площади будет украшена игрушками в стиле творчества известной украинской народной художницы Марии Примаченко. На Контрактовой площади будет установлена концертная сцена, снежная горка, колесо, будет функционировать новогодне-рождественская ярмарка и резиденция Святого Николая. Также посетители смогут ознакомиться с фантастическими арт-объектами и парком иллюминаций.

В городке Северного сияния на Софийской площади будет установлена концертная сцена, большое количество инсталляций, будет функционировать рождественская ярмарка, а также запустят поезд желаний «Полярный экспресс».

Праздничная елка на Софийской площади будет украшена гирляндами в форме кристаллов белого цвета.

Закрытие новогодне-рождественского городка на Контрактовой площади состоится 19 января 2019 года, на Софийской площади - 13 января 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря директор Департамента культуры КГГА Диана Попова и основатель проекта «Folk Ukraine» Игорь Добруцкий во время пресс-конференции, посвященной проведению новогодних и рождественских праздников в Киеве, сообщили, что всего на организацию и проведение новогодних и рождественских праздников в Киеве потратят около 37 млн грн. Добруцкий отметил, что это средства спонсоров, неравнодушных людей, а также учреждений и предпринимателей, работающих в фуд-кортах.

По информации Поповой, из бюджета Киева на проведение всех мероприятий предусмотрено около 6,5 млн грн, но основная их часть пойдет на обеспечение спектаклей, концертов и закупку подарков для детей из социально незащищенных групп населения. На новогодние праздники в муниципальных театрах планируется более 300 тематических новогодних представлений для детей, которые должны посетить около 90 тыс. зрителей. При этом запланирован благотворительный спектакль для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, с вручением им подарков.