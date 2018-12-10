Выходные в 2019 году: когда будут отдыхать украинцы

В январе украинцы получат дополнительные выходные 1 и 7 числа.

У украинцев в 2019 году будет 12 дополнительных выходных в честь религиозных и государственных праздников. График был утвержден законом Украины "О труде".

Так, в январе украинцы получат дополнительные выходные 1 и 7 числа. Выходным будет и 31 декабря, но с отработкой 29 числа. Также украинцы традиционно отдохнут на майские праздники, День Конституции и Независимости.

Установить следующие праздничные дни:

- 1 января — Новый год;

- 7 января — Рождество Христово;

- 8 марта — Международный женский день;

- 1 мая — День международной солидарности трудящихся;

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- 9 мая — День Победы;

- 28 июня — День Конституции Украины;

- 24 августа — День независимости Украины;

Работа также не производится в дни религиозных праздников:

- 7 января — Рождество Христово;

- один день (воскресенье) — Пасха;

- один день (воскресенье) — Троица.

Кроме того, выходными днями будут также 14 октября - День защитника Украины и 25 декабря - католическое Рождество.

Как сообщал УНИАН, в Киеве начали украшать главную елку страны.