Выходные в 2019 году: когда будут отдыхать украинцы
У украинцев в 2019 году будет 12 дополнительных выходных в честь религиозных и государственных праздников. График был утвержден законом Украины "О труде".
Так, в январе украинцы получат дополнительные выходные 1 и 7 числа. Выходным будет и 31 декабря, но с отработкой 29 числа. Также украинцы традиционно отдохнут на майские праздники, День Конституции и Независимости.
Установить следующие праздничные дни:
- 1 января — Новый год;
- 7 января — Рождество Христово;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — День международной солидарности трудящихся;
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- 9 мая — День Победы;
- 28 июня — День Конституции Украины;
- 24 августа — День независимости Украины;
Работа также не производится в дни религиозных праздников:
- 7 января — Рождество Христово;
- один день (воскресенье) — Пасха;
- один день (воскресенье) — Троица.
Кроме того, выходными днями будут также 14 октября - День защитника Украины и 25 декабря - католическое Рождество.
Как сообщал УНИАН, в Киеве начали украшать главную елку страны.