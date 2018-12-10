Третья победа Coral Travel в конкурсе «Выбор года»

8 декабря в роскошном зале элитного отеля InterContinental в Киеве состоялась XVIII церемония награждения победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года» 2018.

Звание “Выбор года” – это не просто признание лучших, это подтверждение того, что бренд выбрал удачную стратегию, являются лидером качества и завоевал сердца покупателей. Победа в конкурсе - это результат упорной командной работы. Получить медаль означает отметить всех, кто приобщился к созданию и развитию товара или услуги. Часто покупателям трудно выбрать товар из-за многообразия предложений на рынке.

Организаторы конкурса определяют лучший бренд на основе всеукраинского комплексного маркетингового исследования потребительских предпочтений (40%), мнения экспертного совета (30%), опрос представителей рекламных агентств (15%), оценки высокого жюри (10%) и опроса оргкомитета (5%). Такой подход позволяет сделать систему оценивания качественной, глубинной и прозрачной. Методика конкурса разработана компанией Festivals International (USA). Маркетинговое исследование проводит международная компания TNS Kantar.

Уже третий раз Coral Travel завоевал доверие потребителей и значительно способствовал созданию цивилизованного туристического рынка. Цель работы компании Coral Travel - сделать качественный отдых доступным для всех украинцев.

Coral Travel начала деятельность в Украине в 2008 году и сейчас является одним из лидеров туристического бизнеса страны. Все 10 лет компания работает по мировым стандартам организации и ведения бизнеса путешествий.

Во всех «основных» странах, куда осуществляет продажу туров Coral Travel, а это Турция, Испания, Греция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Украина, принимающей стороной, предоставляющей услуги туристам, является компания Odeon Tours, входящая в международный OTI Holding.