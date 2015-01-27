В Одесской области «обезглавили» памятник Ленину
17:45, 27 января 2015Общество
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В селе Шабо Одесской области в ночь на 27 января был "обезглавлен" памятник Владимиру Ленину.
За последние двое суток это уже четвертый поваленный монумент / Википедия
Об этом сообщает пресс-служба ВО «Свобода».
«За последние двое суток это уже четвертый поваленный монумент в Одесской области», - говорится в сообщении.
Напомним, в начале января в Красноокнянском районе Одесской области неизвестные также снесли памятник Ленину.
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А в освобожденном от боевиков Славянске Донецкой области в середине января в очередной раз хотели снести памятник Ленину, стоящий в центре города. Однако сделать это в очередной раз не удалось. Толпа с украинскими флагами в руках требовала срочно демонтировать памятник вождю. Некоторые даже забросили трос на монумент несмотря на то, что под ним стоял дедушка.
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