Глава МИД Великобритании поддерживает кандидатуру Сенцова на премию Сахарова

Кроме украинского режиссера, среди финалистов - марокканский политический активист Нассер Зефзафи и неправительственная организация по защите прав человека и сохранению жизней мигрантов в Средиземном море.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поддерживает кандидатуру незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на премию Сахарова.

Об этом глава британского МИД сообщил в Twitter.

"145-дневная голодовка Олега Сенцова показала ту несправедливость, с которой сталкиваются украинские политзаключенные в России. Я поддерживаю его кандидатуру, выдвинутую Европарламентом на премию Сахарова", - написал чиновник.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, в дальнейшем его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

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14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Сенцов написал заявление о намерении с 6 октября прекратить голодовку. Режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему бы применили принудительное кормление из-за его критического состояния.

Справка УНИАН. Премия Сахарова присуждается политическим и общественным деятелям, которые отстаивают права человека и его базовые свободы. Кроме украинского режиссера, среди финалистов - марокканский политический активист Нассер Зефзафи и неправительственная организация по защите прав человека и сохранению жизней мигрантов в Средиземном море.