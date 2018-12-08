Вятрович опубликовал провокационное изображение Йоды в вышиванке и картузе с трезубцем
02:04, 08 декабря 2018Общество
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Вятрович показал изображение героя мира "Звездных войн" мастера Йоды, облаченного в вышив анку и с картузом с изображением герба Украины на голове.
Владимир Вятрович / фото УНИАН
Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович опубликовал неоднозначный и провокационный пост в своем Facebook.
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Так, он поместил на своей странице изображение героя мира "Звездных войн" мастера Йоды, облаченного в вышиванку и с повстанческим фуражкой с изображением герба Украины. Также внизу написано: "Качать будет ветер ноги твои москаль если ты".
При этом свой "шедевр" он оформил не менее своеобразной подписью.
"Истину знает Йода проводник", - написал Вятрович.
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