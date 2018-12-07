В Одессе из-за военного положения на блокпостах и стратегических объектах дежурят кинологи с собаками

Проверяя граждан и автомобили, особое внимание они обращают на наличие опасных предметов или запрещенных веществ. Дежурство осуществляется в круглосуточном режиме.

В Одессе и пригороде в связи с военным положением блокпосты и патрулирование объектов стратегического значения с сегодняшнего дня усилены кинологами со служебными собаками.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, с пятницы, 7 декабря, кинологи оказывают практическую помощь правоохранителям по обеспечению общественной безопасности и порядка, а также безопасности дорожного движения, предупреждению правонарушений и противодействию преступности.

Сейчас специалисты кинологической службы и их собаки сосредоточены на стационарных блокпостах вокруг Одессы - «Центролит», «Два столба», «Дачное», а также в Одессе - на территории железнодорожного вокзала, международного аэропорта «Одесса» и центрального автовокзала.

«Проверяя граждан и автомобили, особое внимание они обращают на наличие опасных предметов или запрещенных веществ», - отметили в главке.

Как уточнил заместитель начальника регионального главка Нацполиции Сергей Махотин, патрулирование на данных объектах ведется в круглосуточном режиме.

Он также добавил, что правоохранители принимают меры по увеличению нарядов, несущих службу в городе. В связи с этим к патрулированию привлекаются курсанты университета внутренних дел и академии Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, в Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях 10 областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории до 26 декабря.

На территории Одесской области работает 31 блокпост, из которых 7 стационарных и 24 мобильных, они размещены на дорогах государственного значения и на подъездах к областному центру.