Военное положение: посты на въездах в Одессу усилили бронетехникой

Военное положение введено и в Одесской области.

Полиция усилила охрану въездов в Одессу. Кроме полицейских с автоматами, там разместили бронированные разведывательно-дозорные машины.

Читайте такжеВ Одессе прокомментировали слухи о принудительной мобилизации (видео)

Правоохранители останавливают только подозрительные авто, стараясь не тормозить основной поток. Слухи о том, что в город не пускают без паспортов, не соответствуют действительности, пишет "Думская", ссылаясь на источник в полиции.

По информации источника, с момента введения военного положения было зафиксировано две попытки "прорыва" полицейских кордонов: на сигналы об остановке не отреагировали пьяные водители. Они понесут ответственность по закону.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и Одесской области с 1 декабря запрещен выход в Черное море маломерных плавсредств.