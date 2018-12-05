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Военное положение: посты на въездах в Одессу усилили бронетехникой

10:29, 05 декабря 2018
Общество
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На территории Одесской области введено военное положение / фото restmap.com.ua

Полиция усилила охрану въездов в Одессу. Кроме полицейских с автоматами, там разместили бронированные разведывательно-дозорные машины.

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Правоохранители останавливают только подозрительные авто, стараясь не тормозить основной поток. Слухи о том, что в город не пускают без паспортов, не соответствуют действительности, пишет "Думская", ссылаясь на источник в полиции.  

По информации источника, с момента введения военного положения было зафиксировано две попытки "прорыва" полицейских кордонов: на сигналы об остановке не отреагировали пьяные водители. Они понесут ответственность по закону.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и Одесской области с 1 декабря запрещен выход в Черное море маломерных плавсредств.

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Теги: #Одесса#блокпост#военное положение