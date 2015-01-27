После аннексии Крыма и почти года боев на Донбассе Украина потеряла половину самолетов

Такую информацию содержит ежегодный рапорт, касающийся воздушного флота мира, сообщает Polskieradio.

Согласно рапорту «Flightglobal Insight's World Air Forces 2015», в начале 2014 года в состав украинского воздушного флота входило 400 самолетов. К данному моменту их число снизилось до 222. Каждый третий самолет, вышедший из строя в 2014 году, принадлежал украинской армии.

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Часть самолетов украинская армия потеряла в аннексированном Россией Крыму.

По крайней мере, 22 украинских самолета и вертолета вышли из строя во время боев на Донбассе. 21 самолет разбился во время использование ракет земля-воздух. Согласно авторам рапорта, один украинский МиГ-29 был сбит российским МиГ-29.