В Киеве проходит Второй Украинский Женский Конгресс

В Киеве продолжается Второй Украинский Женский Конгресс, во время которого участники и участницы обсудят проблемные вопросы гендерной политики в Украине, внедрение институциональных механизмов в отношении гендерного равенства и тому подобное. В 16.30 начнется следующая дискуссионная платформа – Расширение экономических возможностей для женщин и преодоления дискриминации на рабочем месте и в предпринимательстве.

Участники определят роль женщин в экономическом развитии, препятствия, которые мешают им участвовать в этом, а также предложат способы устранения препятствий с учетом успешного международного опыта. Они обсудят возможности поддержки и развития женского предпринимательства и рассмотрят успешные кейсы женщин-предпринимателей.

Первая часть дискуссии, которую модерирует народный депутат Украины, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Равные возможности» в Верховной Раде Украины Алена Бабак, посвященная вопросам дискриминации женщин на рынке труда и гендерным разрывам в оплате, карьерному продвижению

Спикеры и спикерши первой части дискуссионной платформы: министр финансов Украины Оксана Маркарова, министр труда и социальной политики, Республика Македония Мила Каровская, народный депутат Украины, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Ольга Белькова, депутат Парламента Исландии Торштейн Виглундсон, мэр города Китченер, Онтарио, Канада Берри Врбанович, генеральный директор компании CivicAction, Торонто, Канада Севон Палветциин, руководитель Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности», основательница и вдохновительница инициатив «Девушки STEM» и «Карьерный хаб», входит в Правление «STEM Коалиции» в Украине Марина Сапрыкина.

Вторая часть дискуссии касается поддержки женского предпринимательства и распространение успешного опыта создания женщинами собственного предпринимательства. Модераторкой выступит Светлана Войцеховская, народный депутат Украины, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Равные возможности» в Верховной Раде Украины

Слово будут иметь народный депутат Украины, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства Александра Кужель, первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная, руководитель Программы Местного Экономического Развития, Фонд Western NIS Enterprise Ирина Озимок, генеральный директор компании «Кока-Кола» Украина Камран Искендеров, а также эксперт по развитию социального предпринимательства и бюджетной адвокации, соучредитель Общественного союза «Социальное предприятие «Учебно-производственный центр» Роман Дрозд.

Мероприятие проходит по инициативе сопредседателей Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде Украины «Равные возможности» и при поддержке международных партнеров. Организатор – Общественная организация «Украинский Женский Конгресс».