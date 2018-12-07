"Денег за этот ролик я не получал": выдавший себя на росТВ за украинца беларус прокомментировал фейк

Парень уверяет, что денег за этот ролик не получал.

Блогер Илья Варламов разоблачил очередной фейк на росТВ - выяснилось, что "нищего украинца Чубенко", участвовавшего в Майдане, сыграл житель Минска Виталий Юрченко.

Виталий Юрченко сам связался с редакцией "Нашей Нивы", чтобы рассказать свою историю. Он не раз повторил, что ему стыдно за эту ситуацию.

По его словам, он работал аналитиком в белорусской компании, выступающей посредником между телеканалами и операторами по всему миру.

Когда пришел заказ от пропагандистов "Первого канала" снять семью или человека в Кривом Роге в Украине, который бы пожаловался на отсутствие газа и дорогое отопление, такого человека нашли и сняли материал.

Потом, по словам Юрченко, выяснилось, что в материале из Кривого Рога был плохой звук, из-за чего его было нельзя отправлять заказчику.

"Приняли абсолютно неправильное решение переснять сюжет с текстом, озвученном в Кривом Роге. Я не знаю, подписали ли имя именно того человека... Мне предложили сняться в качестве героя, поскольку я недавно туда устроился, мол, новый работник. Я сомневался, но поехал сниматься. Я побоялся отказать, хотя все время сомневался. Смалодушничал, что ли. После того как уже сняли материал, я некоторое время походил, потом попросил ничего не отправлять в Москву. А мне сказали на это, что материал уже выслали", - рассказал "герой" сюжета.

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Он утверждает, что пропагандисты "Первого канала" не были в курсе, что так произошло.

"Нельзя было уже сказать «извините, мы вам не то отправили». Ролик вышел на "Первом канале" две с половиной недели назад. Мне уже тогда стало и стыдно, и я испугался. В день эфира трое моих знакомых написали мне, что посмотрели сюжет. Мне кое-как удалось им всё объяснить, хотя и пришлось услышал массу неприятных слов о себе", - отметил Юрченко.

Он говорит, что ему стыдно за это. Также парень уверяет, что денег за этот ролик не получал.

"Денег за этот ролик я не получал. Просто внутри компании попросили помочь, а о последствиях в тот момент не подумал. Я не нахожу себе места. Хочу попросить прощения у всех, кто это видел и не видел, если за такое вообще можно извиниться", - говорит Юрченко.

Он добавил, что после выхода материала Варламова ему стали писать в социальных сетях с угрозами.

"В конфликте Украины и России я не занимаю ничьей позиции. Это информационная война и мне стыдно, что стал ее частью", - подытожил "герой" пропагндистского сюжета.