В новосозданном министерстве планируют пересмотреть все льготы для ветеранов

По словам Ирины Фриз, Министерство не будет разделять кадровых военных и мобилизованных ветеранов, а также не будет разделять ветеранов по разным войнам и миротворческим операциям.

Новосозданное Министерство по делам ветеранов планирует путем широкого общественного обсуждения с ветеранскими организациями пересмотреть все льготы, которые действуют для этой категории граждан.

Об этом заявила в интервью "Вернись живым" глава ведомства Ирина Фриз, отметив, что льготы будут пересматриваться после создания Единого государственного реестра ветеранов и платформы Е-ветеран.

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"Мы точно будем пересматривать все льготы. И делать это будем путем широкого общественного обсуждения с ветеранскими организациями. Я не буду сама что-то сидеть и определять, что нужно, а что не нужно. Я буду просить ветеранские организации сесть за один стол без камер и выяснить все вопросы, касающиеся реестра льгот. Мы предлагаем его актуализировать. Потому что в перечне, который существует сейчас, есть мертвые льготы, на которые выделяются бюджетные средства. Мы должны это все упорядочить. Повторюсь, исключительно путем общественного обсуждения с ветеранскими организациями", - отмечает Фриз.

По ее словам, при этом Министерство не планирует разделять кадровых военных и мобилизованных ветеранов.

"Министерство будет защищать интересы всех без исключения ветеранов миротворческих миссий, боевых действий, войн", - подчеркнула министр.

Также Фриз считает, что в Украине нецелесообразно разделять ветеранов по разным войнам и миротворческим операциям.

"Я за то, чтобы ветеранское движение развивалось. Подавляющее большинство ветеранов являются сейчас участниками российско-украинской войны. В основном это достаточно молодые люди, которым нужно дать шанс реализовать себя не только на фронте, но и в гражданской жизни. Но разделять ветеранов Министерство по вопросам ветеранов не будет. Я думаю, что от этого напрямую зависит единство ветеранского движения", - заявила она.