Во всех школах Львова появятся охранники

С февраля этого года учеников 19-ти львовских школ охраняли работники «Муниципальной стражи», а во многих школах работу охранников оплачивали счет родителей.

В штатных расписаниях всех львовских школ появится должность охранника. Соответствующее решение 3 декабря утвердил исполнительный комитет Львовского городского совета.

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Как сообщает ZAXID.NET, новую должность в школах Львова введут с начала 2019 года. В пресс-службе Львовского горсовета журналистам уточнили, что к тому времени городской совет предусмотрит деньги на зарплаты всем этим новым сотрудникам.

Отмечается, что с февраля этого года учеников 19-ти львовских школ охраняли работники ЛКП «Муниципальная стража». Перечень школ должны были расширять. Однако впоследствии именно потому, что работников «Муниципальной стражи» не хватает, было решено внести отдельную соответствующую должность. Работу охранников будут координировать дирекции учебных заведений.

Во многих львовских школах работу охранников оплачивали за счет родителей.

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