Родителям дали подробную инструкцию по борьбе с поборами в школах

Чиновник напомнил, что в Украине заработала новая система, когда учебные заведения и департаменты образования публично предоставляют данные по расходам средств.

Накануне начала нового учебного года в Украине родителям школьников следует помнить, что все "обязательные" сборы средств на нужды школ являются незаконными.

Об этом рассказал руководитель главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко, передает «Обозреватель». Чиновник напомнил, что в Украине заработала новая система, когда учебные заведения и департаменты образования публично предоставляют данные по расходам средств.

"Также давайте вспомним, что в Украине идет децентрализация, и школы получают гораздо больше средств, чтобы содержать свои помещения. Соответственно, не нужно в этом случае собирать дополнительные средства", - заявил Куценко.

Представитель Минюста отметил, что все сборы средств в школе являются добровольными.

"Никто не может заставить, никто не даст письменный документ "сдайте такую-то сумму на такие-то нужды". Это сразу будет доказательство, с которым можно идти в правоохранительные органы и писать заявление в полицию. Есть Уголовный кодекс - статья 364, 368 , которая предусматривает ответственность за неправомерную выгоду должностного лица. Там есть штраф в 22 тыс. грн и даже лишение свободы на несколько лет", - пояснил он.

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"Если полиция не предпринимает никаких действий, то тогда прокуратура будет рассматривать вопрос бездействия правоохранительных органов, и руководства школы. Перед правоохранительными органами есть еще несколько инстанций. Надо обратиться к завучу, а если проблема не решается - к директору школы. Но к сожалению руководство школы часто в курсе всего, и приходится контактировать с правоохранителями", - отметил он.

Куценко посоветовал родителям учеников, которые не желают платить поборы, объединяться и проявлять активную позицию.

"Надо искать единомышленников. Если у вас в классе нет таких людей, есть соседние классы, с которыми можно объединяться и решать вопросы", - заявил он.

По словам чиновника, на сайте школы или местного управления образования в разделе "финансовая документация школы" или "финансово-хозяйственные отчеты" можно посмотреть, на что тратит средства конкретная школа.

"Надо смотреть вглубь. Если есть расходы на бытовые мелочи - швабры, моющие средства, на которые уже собрали средства на родительских собраниях, это называется двойная бухгалтерия, и это является преступлением. Это является основанием для обращения в правоохранительные органы, чтобы администрация несла ответственность" , - подчеркнул он.

Тем, кто все же желает помогать школе материально, представитель Минюста посоветовал не сдавать деньги в руки, а перечислять на счет школы или благотворительного фонда, который сотрудничает с ней.

"И та, и другая организации должны публично отчитываться. Лучше перечислять непосредственно на личный казначейский счет школы и следить, куда они были потрачены. Они тратятся на конкретных физлиц-предпринимателей или общества с ограниченной ответственностью, которые занимаются ремонтом, восстановлением помещений, заменой окон и тому подобными вещами. Первый момент, который необходимо проверить - что именно на того подрядчика, который имеет право выполнять эти работы, были перечислены денежные средства. Второй элемент - родителям следует пойти и посмотреть, что было сделано на эти средства - отремонтирована стена, заменены двери", - рассказал Куценко.

"И напоследок - надо помнить о добровольности, никто не может заставить. Если решили собирать - это не должно быть из под палки и по принуждению", - резюмировал он.