В Житомире правоохранители пришли с обыском в кафедральный собор УПЦ МП

Обыски идут сразу в нескольких храмах в Житомире, Овруче и Коростене.

В Житомире правоохранители проводят обыски в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе Украинской православной церкви (Московского патриархата).

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, 3 декабря правоохранители проводят обыски сразу в нескольких храмах в Житомире, Овруче и Коростене.

Так, в частности, речь идет о Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе УПЦ (МП).

Обыски проводят следователи полиции, а также сотрудники СБУ.

Делается это в рамках уголовного производства, открытого по ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Подробнее о результатах обысков полиция обещает сообщить позже.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября правоохранители провели обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла в Бориспольском районе Киевской области. По словам представителя Главного управления Нацполиции Украины в Киевской области Николая Жуковича, изъято все необходимое для дальнейших следственных действий в отношении владыки Павла.

Будет проводится досудебное расследование уголовного производства, которое внесено прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).