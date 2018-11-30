"Правда за нами": одесские курсанты записали обращение в поддержку пленных украинских моряков (видео)
19:31, 30 ноября 2018Общество
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Курсанты гордятся мужеством пленных моряков и их преданностью народу и Вооруженным силам Украины.
Курсанты поступок украинских моряков называют героическим / скриншот видео ТСН
Одесские курсанты и военнослужащие Института Военно-Морских сил записали видеообращение в поддержку моряков, которых россияне взяли в плен в Черном море.
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Как говорится в сюжете ТСН, именно в этом учебном заведении в свое время училось большинство арестованных россиянами ребят. Одесские курсанты на видео говорят, что поддерживают их всем сердцем, а поступок украинских моряков называют героическим.
Курсанты гордятся мужеством пленных моряков и их преданностью народу и Вооруженным силам, и обещают сделать все от них зависящее, чтобы как можно быстрее освободить заложников страны-агрессора.
Одесские курсанты записали видеообращение в поддержку моряков, которых русские взяли в плен
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