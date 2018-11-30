Главы МИД G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Ведущие дипломаты заявили, что нет никакого оправдания для применения Россией военной силы.

Главы внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" и высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призывают Россию освободить захваченных вблизи Керченского пролива украинских моряков и судна.

Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте правительства Канады, которая в 2018 году председательствует в G7.

"Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки", Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, и высокий представитель Европейского Союза, выражаем крайнюю обеспокоенность относительно действий России против Украины в Керченском проливе и окружающих водах, которые опасно обострили напряжение. Нет никакого оправдания применению военной силы Россией против украинских судов и военно-морского персонала", - говорится в заявлении.

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"Мы настоятельно призываем к сдержанности, надлежащему соблюдению международного права и предотвращению любого дальнейшего обострения. Мы призываем Россию освободить экипаж и суда и воздерживаться от препятствования законному транзита через Керченский пролив", - отмечается в заявлении.

Также главы внешнеполитических ведомств "Большой семерки" и Могерини вновь подтвердили, что не признают и никогда не признают аннексию Крыма Россией.

"И мы вновь подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Под этим заявлением поставили подписи министры иностранных дел Канады Христя Фриланд, Франции Жан-Ив Ле Дриан, Германии Гайко Маас, Италии Энцо Моаверо Миланези, Японии Таро Коно, Великобритании Джереми Хант, государственный секретарь США Майк Помпео и высокий представитель ЕС Могерини.