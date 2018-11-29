Обещали 1,5 тысячи гривень: Бурейко о секс-скандале с чиновником МВД (видео)

Студентка заверяет, что не имеет аккаунта на сайте знакомств Tinder, а заявление в Генеральную прокуратуру она писала не по своей инициативе.

Студентка «Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского» Наталья Бурейко, которая обвинила заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции и мужа заместителя главы ГБР Александра Варченко в преследовании, заявила, что за участие в секс-скандале и доступ к аккаунту в Facebook ей обещали заплатить 1 тысячу 500 гривень.

Об этом она рассказала в интервью «Стране».

По словам девушки, 2 ноября к ней обратился знакомый по имени Влад с вопросом, есть ли у нее знакомые девушки с активным аккаунтом в Facebook.

"Я подумала, что у меня таких знакомых нет. Он искал сам, но в итоге не смог найти. А потом говорит мне: "Так, может, ты?" Я сначала сомневалась, сомневалась… А потом уже, так как он никого не нашел, я говорю: "Ну хорошо, давай буду я", - рассказала Бурейко.

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По словам девушки, за использование аккаунта Влад пообещал заплатить ей 1 тысячу 500 гривень.

«Спросила: "А что с этой страничкой будет?" Он ответил: "Там опубликуют один пост. Его потом удалят. И ты снова сможешь пользоваться своей страничкой, и все будет хорошо". Думаю, ну ладно. Он сказал, что еще и за это деньги платят. Должны были 1500 грн заплатить. В конечном итоге, я, конечно, денег не получила», - объяснила студентка.

Бурейко также отметила, что ее просили неделю не заходить в Facebook, а уже 7 ноября она увидела, что пост с ее страницы начали активно распространять. К тому же она заверяет, что не имеет аккаунта на сайте знакомств Tinder, а заявление в Генеральную прокуратуру она писала не по своей инициативе.

"Там в заявлении указывалось, что я как бы пишу его на этого человека (Александра Варченко, - ред.), с которым у меня велась переписка. Что он мне угрожал. Влад говорил, что на это заявление придет отказ и все забудется… И я не придавала значения тому, что я там пишу", – сказала Бурейко.

Кроме того, студентка рассказала, как просила друзей сфотографировать ее, когда она бросала заявление в ящик в ГПУ. Также она считает, что заказчиком аферы мог быть мужчина по имени Илья, так как он инструктировал их.

"Там в мессенджере Telegram уже было сообщение с четкими инструкциями, что делать дальше. Мы ж собирались в правоохранительные органы. Там было написано, что мне говорить: я должна была подтверждать, что все это правда, что мне угрожали, что я сама переписывалась с этим человеком. Если я пойду в отказ, то будет хуже. Илья сообщил, что обрывает концы, мол, выйдем на связь позже. Мы подумали, что он решил нас кинуть и исчезнуть", – заявила она.

По словам Бурейко, ее подруга передала полиции адрес и телефон ее друга, чтобы правоохранители забрали их для дачи показаний.

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"Мы поехали в СБУ давать показания. Но я начала теряться, сначала говорила, что да, это правда. Но по "Тиндеру" вообще не могла ответить, я не знаю, как там все устроено. Я поняла, что это бессмысленно, и я даю ложные показания. Я рассказала, как все было на самом деле. Скинула камень с плеч", – добавила она.

По словам Бурейко, сейчас правоохранители снимают жилье ей и ее друзьям Вадиму и Игорю, поэтому они находятся под охраной. Также она заявила, что не знакома с Варченко, а также с политтехнологом Владимиром Петровым, которого 29 ноября задержали по подозрению в организации секс-скандала.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября студентка НТУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Бурейко опубликовала в Facebook пост, в котором заявила о якобы домогательствах и угрозах со стороны Варченко, с которым познакомилась в мессенджере Tinder. Девушка заявила, что вынуждена обратиться за помощью.

Она утверждала, что Варченко якобы узнал о ней все, включая адрес ее близких и контактные номера телефонов. Затем он якобы начал писать ей СМС и угрожать физической расправой.

В свою очередь заместитель начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции заявил, что стал жертвой «информационной атаки», и связал ее с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает должность первого заместителя председателя Государственного бюро расследований

По заявлению Бурейко о якобы угрозах со стороны Варченко было открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).

Впоследствии Бурейко в Facebook написала, что ей угрожал не Варченко, а неизвестные с целью его дискредитации, и она якобы стала жертвой мошенников, и невольно приняла участие в «грязной информационной кампании».

После этого дело по заявлению студентки передали в военную прокуратуру.