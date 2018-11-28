Порошенко объяснил, почему Путин напал в Керченском проливе именно сейчас

Президент отметил, что Путин просчитался в своих планах.

Агрессия России в Керченском проливе была совершена с целью лишить Украину автокефалии и международной поддержки.

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Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.

"Для чего Путин сделал это именно сейчас? Чтобы не было Томоса, чтобы церковь думала, если военное положение, то его Святейшество нам ничего не даст. Он просчитался. Будем молиться и все будет хорошо. И вторая позиция, чтобы лишить нас международной помощи. Якобы средств стране, которая воюет, не дадут. Вчера я провел интенсивные международные консультации и сказал, что это же не мы воюем. Мы выполняем свой долг защищать родную землю. И мы услышали ответ: господин президент, мы вам верим", - заявил Порошенко.