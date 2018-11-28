РФ увеличила количество фейковых новостей из-за введения военного положения в Украине - Минобороны

В частности, фейковые сообщения касаются несуществующих "приказов, директив и распоряжений" якобы подписанных руководством оборонного ведомства.

Российская Федерация увеличила количество фейковых новостей в соцсетях и средствах массовой информации после введения в некоторых областях Украины военного положения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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"Российская Федерация в традиционной для себя манере продолжает повышать градус ненависти ко всему украинскому, в связи с чем заметно увеличилось количество российских фейков и вбросов в информационном пространстве на военную тематику, в частности, в социальных сетях и лентах новостей некоторых средств массовой информации", - говорится в сообщении.

В частности, фейковые сообщения касаются несуществующих "приказов, директив и распоряжений" якобы подписанных руководством оборонного ведомства.

"Одной из этих нелепостей является якобы "приказ Министра обороны Украины" относительно компенсации недостатка автомобильного транспорта в Вооруженных Силах за счет авто на иностранной регистрации, владельцы которых не растаможили свой автотранспорт", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве отмечают, что цель данных "вбросов" - посеять панические настроения среди украинцев в связи с объявлением военного положения в определенных областях.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области, в которой введено военное положение, местные жители стали получать фейковые сообщения на телефон от имени Министерства обороны Украины с требованием прийти в военный комиссариат.