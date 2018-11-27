Жителям Сумщины начали приходить фейковые СМС с требованием явиться в военкомат

В Минобороны назвали рассылку российской провокацией.

В Сумской области, в которой с завтрашнего дня вводится военное положение, местные жители стали получать фейковые сообщения на телефон от имени Министерства обороны Украины с требованием прийти в военный комиссариат.

Об этом в Facebook написал помощник министра обороны Алексей Чернобай.

«Внимание! Очередная российская провокация! Сегодня, в течение дня, жителям Путивльского района Сумской области от имени Министерства обороны Украины поступают СМС сообщения с предложением прибыть в ближайшую воинскую часть. Указанная информация является ничто иным, как провокацией, которые регулярно наблюдается в районах с общей государственной границей с РФ и в населенных пунктах, расположенных вдоль линии разграничения», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины вечером 26 ноября поддержала введение военного положения в ряде областей Украины и во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение вводится в 10 областях Украины. Это – Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская области. Указом предусмотрено ввести военное положение с 9:00 28 ноября 2018 на 30 суток до 9:00 27 декабря 2018 года.

Как сообщалось, период действия военного положения, введенного указом президента Украины, частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и в объемах «согласно угрозе национальной безопасности и обороне Украины».