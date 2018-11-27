Полиция сообщила о возобновлении движения транспорта в пунктах пропуска «Устилуг» и «Ягодин»
В Волынской области движение транспорта в международных пунктах пропуска «Устилуг» и «Ягодин», которое частично было заблокировано владельцами автомобилей на еврономерах, полностью возобновлено.
Об этом сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области.
Согласно сообщению, водители транспортных средств на еврономерах больше не ограничивают движение в пункте пропуска «Устилуг». Транспортные средства начали пересекать границу еще с ночи.
Движение автотранспорта в пункте пропуска «Ягодин» возобновили сегодня утром.
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Также отмечается, что полиция Волыни начала уголовные производства по фактам блокирования транспортных коммуникаций и группового нарушения общественного порядка на пункте пропуска «Ягодин».
Как сообщал УНИАН, 25 ноября вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.
Того же дня в Волынской области владельцы автомобилей на еврономерах частично заблокировали пункты пропуска «Ягодин» и «Устилуг», что расположены на границе с Польшей.