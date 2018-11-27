Сегодня в Украине официально начинает работу ГБР

27 ноября 295 следователей ведомства примут присягу, среди них будет назначено 102 следователя центрального аппарата и 193 следователя территориальных управлений ГБР.

Государственное бюро расследований (ГБР) официально начинает свою работу.

Об этом говорится в сообщении директора указанного ведомства Романа Трубы, опубликованном ранее в официальном правительственном издании "Урядовый курьер".

Читайте такжеРада создала Государственное бюро расследований

"Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщает о начале деятельности Государственного бюро расследований с 27 ноября 2018 года как центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность с целью предотвращения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции", - отмечено в нем.

Ожидается, что сегодня примут присягу 295 следователей. Среди них будут назначены 102 следователя центрального аппарата и 193 следователя территориальных управлений ГБР.

В центральном аппарате и территориальных управлениях сформированы следственные подразделения по трем направлениям: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследование военных преступлений.

Ранее сообщалось, что директором территориального управления ГБР в Киеве на открытом конкурсеизбран Руслан Марчук.