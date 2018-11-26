В Новопечерских Липках прошли противопожарные учения

В жилом комплексе Новопечерские Липки прошли тактико-специальные учения по пожарной безопасности при участии спасательных пожарных отрядов ГСЧС.

Целью учений была отработка мероприятий по тушению условного пожара в одном из домов комплекса. После срабатывания дымовых датчиков включилась автоматическая звуковая система оповещения и система дымоудаления. В ходе учений спасатели отработали навыки эвакуации пострадавших с верхних этажей здания при помощи высотного подъемника.

По словам заместитель начальника 1-ой пожарно-спасательной части Киева Александра Рыхлика, если пожар возникнет даже на 30 этаже, пожарно-спасательная служба знает, как действовать — именно для этого и проводятся подобные учения с вызовом таких автомобилей, которые применяются личным составом для тушения пожаров на 30-х этажах..

«Новопечерские Липки считаются одним из самых безопасных мест для проживания в Киеве. В комплексе внедрены передовые противопожарные решения – жилые дома и подземные паркинги оснащены современной системой пожаротушения и дымоудаления, а при строительстве фасадов использовались исключительно негорючие материалы. Мы планируем проводить подобные противопожарные учения регулярно, это позволит предотвратить внештатные ситуации», - отметил представитель жилого квартала "Новопечерские Липки", Дмитрий Новиков.