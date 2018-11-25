Лорак, Лобода, Брежнева: украинские артисты наперебой хвастаются статуэтками российской премии (фото, видео)
Сегодня в Кремлевском дворце в Москве прошла церемония вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон". На церемонию явилось не только множество звезд российского шоу-бизнеса, но и украинские исполнители.
Так, Вера Брежнева получила статуэтку за песню "Ты мой человек".
💋 Вере Брежневой очень идёт статуэтка Премии «Золотой Граммофон»! В этом году певица покорила сердца слушателей «Русского Радио» песней «Ты мой человек»! Отмечай в комментариях свою вторую половинку и признавайся ей в любви! #русскоерадио #золотойграммофон #золотойграммофон2018 #верабрежнева #тымойчеловек
Ани Лорак тоже весьма радовалась своей победе на "Граммофоне".
Засветился на премии и украинский певец Макс Барских, который также не остался без статуэтки. Кстати, у певца уже 29 ноября должен состояться концерт в Киеве.
За своей наградой в Кремль пришла и Светлана Лобода.
Как сообщал УНИАН, запрещенная в Украине российская телеведущая призналась, что хочет вернуться в Киев.