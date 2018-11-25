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Лорак, Лобода, Брежнева: украинские артисты наперебой хвастаются статуэтками российской премии (фото, видео)

02:24, 25 ноября 2018
Общество
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"Сплетник.ру"

Сегодня в Кремлевском дворце в Москве прошла церемония вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон".  На церемонию явилось не только множество звезд российского шоу-бизнеса, но и украинские исполнители.

Так, Вера Брежнева получила статуэтку за песню "Ты мой человек".

Ани Лорак тоже весьма радовалась своей победе на "Граммофоне".

"Сплетник.ру"

Засветился на премии и украинский певец Макс Барских, который также не остался без статуэтки. Кстати, у певца уже 29 ноября должен состояться концерт в Киеве. 

За своей наградой в Кремль пришла и Светлана Лобода.

Как сообщал УНИАН, запрещенная в Украине российская телеведущая призналась, что хочет вернуться в Киев.

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Теги: #Лобода#Ани Лорак в России