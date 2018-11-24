"Мне там было классно!": запрещенная в Украине российская телеведущая призналась, что хочет вернуться в Киев

Артистка даже призналась, что хотела купить квартиру в Киеве до "конфликта" России с Украиной, так как ей очень нравится этот город.

Российская юмористка, актриса и телеведущая Екатерина Варнава призналась в том, что очень сожалеет о том, что ей запрещен въезд в Украину, и она хотела бы приехать в Киев при первой же возможности.

Об этом артистка рассказала в эфире шоу "А поговорить?" на Youtube.

Артистка даже призналась, что хотела купить квартиру в Киеве до "конфликта" России с Украиной, так как ей очень нравится этот город.

"Мне там было классно! Меня там круто принимали и меня там узнавали и до сих пор мне пишут, почему я перестала вести эту программу", - говорит ведущая.

Как пояснила Варнава, ей непонятно, как могут "несколько человек" лишать возможности артиста приехать к своим поклонникам, ведь все это делается ради того, чтобы "в очень сложных условиях сделать жизнь людей лучше хоть на секунду".

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Она также рассказала, как узнала о том, что ей запрещен въезд в Украину.

"У нас был большой концерт в Киеве с Comedy Woman. Буквально через несколько часов об этом сняли блог (где говорилось о том, что артистки выступали в Крыму, - ред.). Это сыграло свою роль. Когда мы выезжали из Киева, нас вызвали на допрос, спросили, были ли мы в Крыму. И когда мы вернулись в Москву, через день мы узнали, что правительство приняло решение не впускать нас на территорию", - рассказала артистка.

Варнава призналась, что считает годы запрета (пока прошел один год пятилетнего срока), но когда он закончится, то готова снова приехать "с удовольствием" и при условии, что будет понимание того факта, что она не нарушает законы Украины.

Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года российской звезде Comedy Woman Варнаве запретили въезд в Украину на 5 лет.