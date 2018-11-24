Права на Почаевскую лавру юридически закрепили за заповедником

Антирейдерская комиссия Минюста признала, что сооружения религиозного комплекса отдали в пользование УПЦ МП незаконно.

Передача Свято-Успенской Почаевской лавры Московскому патриарахату отменена. Антирейдерская комиссия Минюста признала, что сооружения религиозного комплекса отдали в пользование УПЦ МП незаконно, а действия регистратора, который это сделал, сейчас изучают правоохранители.

Об говорится в сюжете ТСН.

За закрытыми дверями Почаевского горсовета на работу срочно был вызван государственный регистратор, который должен передать одну за другой шесть сооружений лавры в собственность государственного заповедника.

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"Нам нужно зарегистрировать право оперативного управления за заповедником. Согласно приказу Министерства культуры, это имущество нам передано в оперативное управление", - рассказал юрист Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Игорь Деревинский. Это означает, что отныне Кременецко-Почаевский государственный заповедник де-юре владеет, распоряжается и пользуется имуществом лавры, закрепленным за собственником — Министерством культуры.

Как сообщал УНИАН, министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.