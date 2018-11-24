Дипломат рассказал, как СССР уничтожал доказательства Голодомора в Украине

Свидетели Голодомора из других государств конфиденциальным путем получали информацию о количестве погибших от карательных советских органов, отметил посол.

Преступные действия коммунистического режима лишили Украину возможности узнать точное количество жертв Голодомора 1932-1933 годов. СССР предпринял все меры для сокрытия информации о геноциде.

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Об этом рассказал чрезвычайный уполномоченный посол Украины, экс-представитель Украины в совете ООН по правам человека Владимир Василенко, передает «Обозреватель». По его словам, для этого коммунистами была практически полностью уничтожена вся система государственного учета.

"На самом деле точной цифры убитых голодом украинцев во время Голодомора 1932-1933 лет никто не знает. И никогда не будет знать. Для этого тогда в книгах, в больницах, в органах Загса не писали, что люди погибли от голодной смерти", — пояснил Василенко.

Он добавил, что людей, которые умирали просто в поле или на улицах больших городов, хоронили в братских могилах, учет которых специально никто не вел.

"А после того, как завершилось это убийство украинцев голодом, была искажена официальная статистика. В свое время специалисты и историки, украинские и зарубежные, пытались установить количество жертв Голодомора, пользуясь классическими методами статистической науки. Там речь идет о 3,5-4 млн, даже 5 млн убитых голодом людей", — уточнил дипломат.

На самом же деле, по мнению Василенко, жертв намного больше. Но для уточнения цифр необходимо применить специальные методы вычисления количества людей, которые были убиты голодом.

"Представители иностранных государств, которые были свидетелями Голодомора в те годы, в своих отчетах писали цифры в 5-10 и даже в 15 млн человек, ссылаясь на ту информацию, которую они конфиденциальным путем получили от карательных органов СССР", — резюмировал дипломат.