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Штат Коннектикут признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом

10:05, 21 ноября 2018
Общество
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Губернатор штата Коннектикут объявил 25 ноября Днем памяти украинского геноцида / Фото УНИАН

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Штат Коннектикут сегодня признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующая прокламация подписана губернатором штата Коннектикут Дэниелом Мэллоем", - говорится в сообщении.

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Также украинские дипломаты разместили фотокопию соответствующего официального заявления.

"В память о миллионах невинно унесенных жизней и в целях совместной защиты человечества всюду мы признаем украинский геноцид, Голодомор 1932-1933 годов как трагическое и мерзкое преступление против человечества. И мы призываем к принципиальному и решительному сопротивлению во всем мире подобным злодеяниям, которые совершаются даже сейчас", - подчеркивается в заявлении.

В этой связи губернатор штата объявил 25 ноября Днем памяти украинского геноцида.

Ранее УНИАН сообщал, что Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 рр. признается геноцидом украинского народа.

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Теги: #США#Голодомор#геноцид