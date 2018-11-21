Штат Коннектикут признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом

В этом штате 25 ноября официально признано Днем памяти украинского геноцида.

Американский штат Коннектикут признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине, совершенным советским сталинским режимом, геноцидом.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Штат Коннектикут сегодня признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующая прокламация подписана губернатором штата Коннектикут Дэниелом Мэллоем", - говорится в сообщении.

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Также украинские дипломаты разместили фотокопию соответствующего официального заявления.

"В память о миллионах невинно унесенных жизней и в целях совместной защиты человечества всюду мы признаем украинский геноцид, Голодомор 1932-1933 годов как трагическое и мерзкое преступление против человечества. И мы призываем к принципиальному и решительному сопротивлению во всем мире подобным злодеяниям, которые совершаются даже сейчас", - подчеркивается в заявлении.

В этой связи губернатор штата объявил 25 ноября Днем памяти украинского геноцида.

Ранее УНИАН сообщал, что Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 рр. признается геноцидом украинского народа.