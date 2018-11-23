Украинским военным повысят зарплаты

Повышение зарплат военнослужащим запланировано с 1 января.

С 1 января 2019 года солдаты ВСУ будут получать 10 тыс. грн, а на фронте - 21 тыс. грн.

Об этом 23 ноября Петр Порошенко заявил на встрече с киевскими студентами, передает "Эспрессо".

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"Сегодня в 6 утра парламент поддержал мое решение, которое я вынес на Совет национальной безопасности и обороны, чтобы повысить уровень денежного обеспечения солдат. С 1 января солдат будет получать не менее 10 тыс. гривень, а на фронте - 21 тыс.", - сказал он.

Кроме того, о своем решении президент Украины написал в Twitter.

"Парламент поддержал мое решение о повышении денежного довольствия военных с 1 января 2019 года. Это достойная мотивация и оплата труда украинского воина", - написал он.

Сегодня парламент поддержал мое решение о повышении денежного довольствия военных с 1 января 2019 года. Это достойная мотивация и оплата труда украинского воина — Петр Порошенко (@poroshenko) November 23, 2018

Напомним, в сентябре Порошенко заявлял, что в 2019 году зарплаты украинских военных вырастут на треть.